Technip Energies: signe un contrat d'ingénierie en Australie

(CercleFinance.com) - Technip Energies annonce ce matin la signature d'un contrat d'ingénierie d'avant-projet détaillé (FEED) pour le projet de carburant d'aviation durable de Jet Zero en Australie.



Le contrat permettra de convertir du bioéthanol en carburant d'aviation durable (SAF) à Townsville, en Australie.



Il vise à produire 102 millions de litres de carburant d'aviation durable et 11 millions de litres de diesel renouvelable par an d'ici 2028? Cette production sera réalisée avec le bioéthanol australien et avec l'aide de la technologie de Technip Energies et LanzaJet.



La technologie Hummingbird® de Technip Energies convertit le bioéthanol en éthylène durable et la technologie alcohol-to-jet de LanzaJet transforme l'éthylène en carburant d'aviation durable, indique le groupe.



Sylvain Cabalery, SVP Carburants durables, chimie et circularité chez Technip Energies, a déclaré : ' Alors que l'industrie mondiale de l'aviation cherche à sécuriser son approvisionnement et à réduire ses émissions, la technologie intégrée de Technip Energies et LanzaJet offre une solution apportant plus de sécurité énergétique tout en éliminant jusqu'à 70 % des émissions de gaz à effet de serre. '





Valeurs associées TECHNIP ENERGIES 29,2400 EUR Euronext Paris -0,54%