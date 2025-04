Technip Energies: signe un contrat d'ingénierie au Qatar information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 10:55









(CercleFinance.com) - Technip Energies a annoncé la signature d'un contrat d'ingénierie significatif avec Larsen & Toubro (L&T) Hydrocarbon Business (L&T Energy Hydrocarbon - LTEH). Un contrat ' significatif ' pour Technip Energies est un contrat représentant entre 50 et 250 millions d'euros de chiffre d'affaires.



Ce contrat porte sur le projet North Field Production Sustainability Offshore Compression (NFPS COMP 4) de QatarEnergy LNG, leader mondial du GNL.



Le groupe va réaliser dans un premier temps la phase d'ingénierie d'avant-projet détaillé (FEED), Technip Energies fournira par la suite l'ingénierie détaillée pour deux complexes de compression offshore.



Marco Villa, Chief Business Officer de Technip Energies, a déclaré : ' Cette sélection témoigne de la confiance en notre expertise en ingénierie et en la capacité établie de Technip Energies à soutenir la sécurité énergétique du Qatar, ses projets ambitieux et ses objectifs. '





Valeurs associées TECHNIP ENERGIES 30,8800 EUR Euronext Paris -0,19%