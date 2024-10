Technip Energies révise à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2024

(AOF) - Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires ajusté de Technip Energies s'élève à 1,807 milliard d'euros contre 1,569 milliard d'euros il y a un an. Sur ce trimestre, l'Ebit ressort à 117 millions d'euros contre 102,9 millions d'euros au troisième trimestre 2023. Sur ce troisième trimestre, le résultat net est de 98,6 millions d'euros contre 93,6 millions d'euros un an auparavant. Sur les 9 premiers mois de l'année 2024, le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 13% à 4,971 milliards d'euros et l'Ebitda ajusté de 12% à 439,3 millions d'euros.

Le groupe a annoncé une révision à la hausse de sa prévision de chiffre d'affaires pour l'année 2024 à 6,5 - 6,8 milliards d'euros, contre 6,1 - 6,6 milliards d'euros précédemment.

"Avec la finalisation de notre programme de rachat d'actions et l'annulation prévue d'actions propres, Technip Energies aura consacré plus de 170 millions d'euros de liquidité en retour à ses actionnaires en 2024 par le biais de dividendes et de rachats d'actions, ce qui équivaut à environ 4,5% de notre capitalisation boursière", a déclaré Arnaud Pieton, directeur général.

