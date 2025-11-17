Technip Energies remporte un nouveau contrat de stockage du CO2 en Norvège
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 10:06
Dans un communiqué, le groupe d'ingénierie explique qu'il a été chargé d'installer trois bras de déchargement sur la nouvelle jetée du terminal qui permettront de transférer le CO2 liquéfié en provenance de différents sites industriels européens.
Après l'avoir stocké temporairement, l'installation devra le transporter en mer en vue d'un stockage permanent dans un réservoir sous les fonds marins.
Ce contrat s'inscrit dans la continuité de la phase 1 de cette première infrastructure de transport et de stockage transfrontalière de CO2 au monde, entrée en service l'été dernier, pour laquelle Technip Energies avait déjà fourni des premiers bras de chargement marins
La seconde phase de développement du projet doit porter la capacité du terminal à plus de cinq millions de tonnes de CO2 traitées par an d'ici 2028.
Les termes financiers du contrat n'ont pas été dévoilés.
Valeurs associées
|35,4800 EUR
|Euronext Paris
|-0,95%
A lire aussi
-
Une enquête est ouverte pour contestation de crime contre l'humanité à l'encontre du président de l'Association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain (ADMP), à la suite d'une messe dite samedi à Verdun, a indiqué lundi le parquet. La plainte vise notamment ... Lire la suite
-
Le Premier président de la Cour des comptes Pierre Moscovici a souhaité lundi qu'il y ait un candidat social-démocrate à l'élection présidentielle de 2027, "respecté au-delà des frontières" françaises, tout en indiquant n'y avoir jamais pensé pour sa part. M. Moscovici, ... Lire la suite
-
Emmanuel Macron a accueilli lundi matin Volodymyr Zelensky sur la base aérienne de Villacoublay, près de Paris, avant la signature d'un accord d'armement qualifié d'"historique" par le président ukrainien pour "renforcer" l'aviation de combat et la défense aérienne ... Lire la suite
-
Les élus LR du premier groupe d'opposition de droite au Conseil de Paris, qui avaient fait scission avec le groupe de Rachida Dati en 2024, ont annoncé lundi rejoindre la candidate LR aux municipales pour "accompagner sa dynamique de campagne". Les 17 conseillers ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer