Le projet Marsa LNG est un complexe intégré développé par TotalEnergies (80%) et OQ (20%).

Cette ferme solaire couvrira 100% des besoins annuels d'électricité de l'usine, faisant de ce site l'une des usines de GNL à la plus faible intensité d'émissions de gaz à effet de serre construites dans le monde. Le GNL produit sera utilisé comme carburant marin afin de réduire l'empreinte carbone de l'industrie de transport maritime.

(AOF) - Technip Energies a remporté un contrat auprès de TotalEnergies et OQ pour le projet Marsa LNG d’infrastructure d’approvisionnement de navire en gaz naturel liquéfié situé à Sohar, Oman. Le contrat porte sur l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction (EPC) d'un train de liquéfaction de gaz naturel d'une capacité de production de 1 Mtpa. L'usine, qui utilisera des moteurs électriques au lieu de turbines à gaz conventionnelles, sera alimentée par de l'électricité renouvelable provenant d'une ferme solaire prévue à proximité.

Technip Energies remporte un contrat pour le projet Marsa LNG de TotalEnergies et OQ

