Technip Energies remporte un contrat pour le captage et le stockage du carbone en Thaïlande

Technip Energies NV TE.PA :
* TECHNIP ENERGIES REMPORTE UN CONTRAT D'INGÉNIERIE DÉTAILLÉE POUR LE PREMIER PROJET DE CAPTAGE ET DE STOCKAGE DU CARBONE EN THAÏLANDE
* UNE FOIS OPÉRATIONNEL, LE PROJET AUGMENTERA PROGRESSIVEMENT SA CAPACITÉ, POUR ATTEINDRE ENVIRON 1 MILLION DE TONNES DE CO2 PAR AN
* CE CONTRAT A ÉTÉ ENREGISTRÉ DANS LE CARNET DE COMMANDES DU TROISIÈME TRIMESTRE 2025 DU SEGMENT TECHNOLOGIE, PRODUITS ET SERVICES
Pour plus de détails, cliquez sur TE.PA
(Rédaction de Gdansk)
