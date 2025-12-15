 Aller au contenu principal
Technip Energies remporte un contrat pour le captage et le stockage du carbone en Thaïlande
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 07:35

Technip Energies NV TE.PA :

* TECHNIP ENERGIES REMPORTE UN CONTRAT D'INGÉNIERIE DÉTAILLÉE POUR LE PREMIER PROJET DE CAPTAGE ET DE STOCKAGE DU CARBONE EN THAÏLANDE

* UNE FOIS OPÉRATIONNEL, LE PROJET AUGMENTERA PROGRESSIVEMENT SA CAPACITÉ, POUR ATTEINDRE ENVIRON 1 MILLION DE TONNES DE CO2 PAR AN

* CE CONTRAT A ÉTÉ ENREGISTRÉ DANS LE CARNET DE COMMANDES DU TROISIÈME TRIMESTRE 2025 DU SEGMENT TECHNOLOGIE, PRODUITS ET SERVICES

(Rédaction de Gdansk)

