"La discussion est ouverte" sur la stratégie sanitaire contre la dermatose, annonce Genevard
information fournie par AFP 15/12/2025 à 09:21

La ministre de l'Agriculture Annie Genevard, à la sortie du Conseil des ministres à l'Elysée à Paris, le 26 novembre 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )

La ministre de l'Agriculture Annie Genevard a ouvert la porte lundi à une éventuelle suspension de la procédure jusqu'ici en place pour gérer la dermatose nodulaire contagieuse, vivement critiquée par une partie des agriculteurs.

Interrogée sur France 2 sur la possibilité d'une suspension de la procédure en vigueur, et notamment de l'abattage systématique des troupeaux affectés, elle a répondu: "La discussion est ouverte sur ce point et je ne veux pas vous donner de réponse catégorique aujourd'hui, parce ce temps de dialogue est indispensable et il faut pouvoir y associer les professionnels".

La ministre a toutefois défendu la politique sanitaire en vigueur, affirmant que la situation était à l'heure actuelle "sous contrôle".

La stratégie mise en place implique l'abattage de toutes les bêtes des élevages affectés, des restrictions de mouvements des troupeaux et une "vaccination d'urgence" des bovins sur 50 km à la ronde. La zone de vaccination a récemment été élargie dans le sud de la France.

"Ce que la science et les vétérinaires nous disent, ce que les pays étrangers ont appliqué, c'est trois piliers: le dépeuplement (l'abattage, NDLR), la vaccination et la restriction de mouvement", a de nouveau insisté la ministre lundi.

Mais cette méthode est vivement contestée par des éleveurs et des syndicats, comme la Coordination rurale et la Confédération paysanne, et les actions se multiplient dans le pays et en particulier dans le Sud-Ouest.

"Le dialogue est ouvert avec la profession. (...) Notre responsabilité collective, (celle des) organisations syndicales, professionnelles, avec les vétérinaires, avec les scientifiques, c'est de dire ensemble, +déterminons comment on lutte au mieux contre cette maladie+", a ajouté la ministre.

"Bien sûr, il y a de l'angoisse parce que chacun s'imagine que le virus est à la porte de leur bâtiment d'élevage. Mais non, la situation est contrôlée aujourd'hui", a voulu rassurer Annie Genevard, qui se rendra dans la journée à Toulouse pour dialoguer avec des éleveurs et lancer une opération de vaccination du bétail.

"Je pense qu'il faut bien que chacun ait conscience que l'ennemi c'est le virus, et que d'abord il doit y avoir le respect des consignes", a-t-elle répété.

Du 29 juin au 13 décembre 2025, 111 foyers de dermatose nodulaire contagieuse ont été détectés en France, selon le ministère de l'Agriculture.

1 commentaire

  • 10:17

    J'ai toujours appris que les vétérinaires ne vaccinaient pas les troupeaux en période d'épidémie ?

