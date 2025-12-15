Le personnel du Louvre en grève, l'accès au musée perturbé

Une vue montre la Galerie des Cinq Continents rénovée dans l'aile Denon au musée du Louvre à Paris

L'accès au musée du Louvre était perturbé lundi alors que les syndicats du personnel du musée ont appelé à la grève pour une durée indéterminée en raison de conditions de travail "toujours plus dégradées".

L'ouverture du musée du Louvre, prévue à 09h00 (08h00 GMT), a été retardée et restait incertaine, dans l'attente de l'issue d'une assemblée générale en cours.

Dans un préavis de grève publié le 8 décembre, la SNMD-CGT Culture, la CFDT Culture et SUD Culture ont estimé que le personnel du Louvre n'était pas en mesure d'accomplir ses "missions de service public" et déploré les défaillances techniques et la vétusté du bâtiment du musée.

L'intersyndicale revendique entre autres l'embauche de personnel permanent supplémentaire, en particulier dans les services de sécurité et d'accueil des visiteurs.

Les quelques 2.200 employés du musée sont appelés à la grève "jusqu’à satisfaction des revendications."

Le Louvre, qui accueille environ 30.000 visiteurs par jour, a été le théâtre en octobre d'un spectaculaire vol commis en plein jour lorsque des bijoux d'une valeur évaluée à 88 millions d'euros ont été dérobés.

Ce cambriolage a suscité un vif débat en France sur les failles de sécurité et la vétusté du bâtiment du musée le plus visité au monde.

