CAC 40
7 895,94
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Technip Energies remporte deux contrats de services pour Ecoplanta en Espagne
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 07:41

Technip Energies NV TE.PA :

* 2 CONTRATS DE SERVICES AUPRÈS DE REPSOL POUR LE DÉVELOPPEMENT DU PROJET ECOPLANTA MOLECULAR RECYCLING SOLUTIONS

* L'INFRASTRUCTURE DE VALORISATION DE DÉCHETS EN MÉTHANOL SERA CONSTRUITE À EL MORELL, EN ESPAGNE

* UN CONTRAT POUR LE PROCÉDÉ TECHNOLOGIQUE D'ENERKEM, DÉVELOPPÉ EN PARTENARIAT ENTRE ENERKEM ET TECHNIP ENERGIES

* TECHNIP ENERGIES NV - UN CONTRAT POUR LE BALANCE OF PLANT, SOIT L'INTÉGRATION DE L'ENSEMBLE DES UNITÉS DU PROJET

* FOURNIRA DES SERVICES D'INGÉNIERIE ET D'APPROVISIONNEMENT

Texte original nGNX9BmQrM Pour plus de détails, cliquez sur TE.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

TECHNIP ENERGIES
40,5200 EUR Euronext Paris +1,10%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

