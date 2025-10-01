Technip Energies remporte deux contrats de services pour Ecoplanta en Espagne

Technip Energies NV TE.PA :
* 2 CONTRATS DE SERVICES AUPRÈS DE REPSOL POUR LE DÉVELOPPEMENT DU PROJET ECOPLANTA MOLECULAR RECYCLING SOLUTIONS
* L'INFRASTRUCTURE DE VALORISATION DE DÉCHETS EN MÉTHANOL SERA CONSTRUITE À EL MORELL, EN ESPAGNE
* UN CONTRAT POUR LE PROCÉDÉ TECHNOLOGIQUE D'ENERKEM, DÉVELOPPÉ EN PARTENARIAT ENTRE ENERKEM ET TECHNIP ENERGIES
* TECHNIP ENERGIES NV - UN CONTRAT POUR LE BALANCE OF PLANT, SOIT L'INTÉGRATION DE L'ENSEMBLE DES UNITÉS DU PROJET
* FOURNIRA DES SERVICES D'INGÉNIERIE ET D'APPROVISIONNEMENT
Texte original nGNX9BmQrM Pour plus de détails, cliquez sur TE.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer