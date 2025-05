Technip Energies: programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 12/05/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Technip Energies annonce le lancement d'un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 45 millions d'euros et pour un nombre maximum de 1,5 million d'actions, programme qui se poursuivra jusqu'au 31 décembre 2025.



Ce programme est destiné à remplir les obligations de la société d'ingénierie au titre de plans d'intéressement en actions. Le 30 avril, Technip Energies auto-détenait 1.695.974 actions, représentant 0,95% de son capital social, à cette même fin.



La société a désigné un intermédiaire chargé d'exécuter le programme. Le calendrier, le nombre et la valeur définitifs des actions rachetées dépendront de plusieurs facteurs, dont les conditions du marché et l'état général de l'activité.





