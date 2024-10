Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Technip Energies: programme de rachat d'actions achevé information fournie par Cercle Finance • 01/10/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Technip Energies fait part de l'achèvement de son programme de rachat d'actions annoncé le 29 février dernier : du 5 mars au 27 septembre, il a acquis 4.580.640 actions propres, soit 2,52% de son capital social, pour un prix moyen par action de 22,83 euros.



Le groupe d'ingénierie pour le secteur de l'énergie rappelle que les actions acquises seront affectées aux objectifs de réduction du capital social par annulation d'actions propres, et de satisfaction à ses obligations au titre de plans d'intéressement en actions.





Valeurs associées TECHNIP ENERGIES 21,62 EUR Euronext Paris 0,00%