Technip Energies poursuit son expansion au Mozambique
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 08:38

L'entreprise de technologies et d'ingénierie pour les infrastructures énergétiques et de décarbonation, en consortium avec JGC et Samsung Heavy Industries, a remporté un contrat significatif auprès de Mozambique Rovuma Venture, coentreprise incluant Eni, pour poursuivre le développement du projet de gaz naturel liquéfié flottant Coral Norte, au large du Mozambique.

Ce nouveau contrat, qui fait suite aux travaux préliminaires déjà engagés, marque une étape clé dans le déploiement de la deuxième unité FLNG du pays. Le projet avance rapidement, avec le lancement de la coque intervenu le 16 janvier 2026 à Geoje, en Corée du Sud.

Conçu comme une réplique améliorée de Coral Sul, Coral Norte s'appuie sur une base technique éprouvée afin de réduire les risques d'exécution, d'améliorer l'efficacité et d'optimiser les performances industrielles. Pour Technip Energies , ce succès renforce un partenariat de long terme avec Eni et confirme son positionnement de premier plan sur les projets GNL complexes.

