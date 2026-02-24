Technip Energies poursuit son expansion au Mozambique
Ce nouveau contrat, qui fait suite aux travaux préliminaires déjà engagés, marque une étape clé dans le déploiement de la deuxième unité FLNG du pays. Le projet avance rapidement, avec le lancement de la coque intervenu le 16 janvier 2026 à Geoje, en Corée du Sud.
Conçu comme une réplique améliorée de Coral Sul, Coral Norte s'appuie sur une base technique éprouvée afin de réduire les risques d'exécution, d'améliorer l'efficacité et d'optimiser les performances industrielles. Pour Technip Energies , ce succès renforce un partenariat de long terme avec Eni et confirme son positionnement de premier plan sur les projets GNL complexes.
