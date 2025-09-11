 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Technip Energies, plus forte hausse du SBF 120 à la mi-séance du jeudi 11 septembre 2025
information fournie par AOF 11/09/2025 à 12:07

(AOF) - Technip Energies (+5,15 %, à 52,50 euros)

Technip Energies a signé un accord définitif en vue d'acquérir l'activité Advanced Materials & Catalysts de la société Ecovyst, un leader mondial des catalyseurs de spécialité et des matériaux avancés, pour un prix de 556 millions de dollars, soit environ 475,5 millions d'euros. Cette opération stratégique va permettre de renforcer les capacités de Technip Energies dans le domaine des catalyseurs et va élargir son portefeuille technologique.

Valeurs associées

TECHNIP ENERGIES
42,4200 EUR Euronext Paris +4,95%
Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 11/09/2025 à 12:07:00.

