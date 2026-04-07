Technip Energies obtient une commande de Commonwealth LNG pour son projet d'exportation de GNL aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 18:15
Cette nouvelle commande est émise dans le cadre du contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) précédemment signé avec Commonwealth LNG.
Elle permet à Technip Energies de poursuivre les activités essentielles et de maintenir une dynamique de projet soutenue en amont de la FID, dans le prolongement de la précédente grande commande couvrant l'achat des équipements clés du projet Commonwealth LNG.
Le projet comprend la livraison de six trains de liquéfaction identiques utilisant la solution modulaire et standardisée de Technip Energies SnapLNG by T.EN.
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