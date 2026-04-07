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Technip Energies obtient une commande de Commonwealth LNG pour son projet d'exportation de GNL aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 18:15

Technip Energies obtient une commande conséquente de la part de Commonwealth LNG, une société du groupe Caturus, pour poursuivre le développement de son projet d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) d'une capacité de 9.5 Mtpa, situé à Cameron Parish, en Louisiane (Etats-Unis), marquant une étape importante dans l'avancée du projet vers la décision finale d'investissement (FID).

Cette nouvelle commande est émise dans le cadre du contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) précédemment signé avec Commonwealth LNG.

Elle permet à Technip Energies de poursuivre les activités essentielles et de maintenir une dynamique de projet soutenue en amont de la FID, dans le prolongement de la précédente grande commande couvrant l'achat des équipements clés du projet Commonwealth LNG.

Le projet comprend la livraison de six trains de liquéfaction identiques utilisant la solution modulaire et standardisée de Technip Energies SnapLNG by T.EN.

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TECHNIP ENERGIES
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