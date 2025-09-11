 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Technip Energies : nouveau zénith historique à 42,8E, efface celui des 41,7E
information fournie par Zonebourse 11/09/2025 à 12:05

(Zonebourse.com) - Technip Energies inscrit un nouveau zénith historique à 42,8E, effaçant celui des 41,7E du 13 août : le mouvement de balancier entre 41,7 et 38,9E laisse espérer le test prochain d'un nouvel objectif de 44,5E.

Valeurs associées

TECHNIP ENERGIES
42,4200 EUR Euronext Paris +4,95%
