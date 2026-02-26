information fournie par Boursorama avec AFP • 26/02/2026 à 08:13

Technip Energies maintient le cap en 2026 après une activité 2025 "record"

( AFP / ERIC PIERMONT )

Technip Energies table sur une nouvelle année de forte croissance après un chiffre d'affaires record en 2025 porté par les projets de GNL, de décarbonation et de contrats offshore, a-t-il annoncé jeudi.

Le bénéfice net du groupe français d’ingénierie et de services s’inscrit en revanche en recul de 6,8% à 363,8 millions d’euros, du fait des investissements et acquisitions effectués par le groupe l’an dernier, notamment la finalisation du rachat de l’américain AM&C, sa première acquisition majeure.

Il s’agit de l’activité de catalyseurs de l’américain Ecovyst, acquise pour 556 millions de dollars.

Ce repli du bénéfice net s’explique aussi par les investissements de Technip Energies dans Reju, l’entreprise spécialisée dans la régénération de textiles en polyester qu’il a créée, a indiqué le directeur financier, Bruno Vibert, lors d’une conférence téléphonique.

2025 a été "marquée par une exécution solide et d’excellents résultats", a salué Arnaud Pieton, directeur général de Technip Energies.

Le groupe a "atteint des niveaux records de chiffre d'affaires et d’Ebitda" (excédent brut d’exploitation, ndlr), a-t-il ajouté.

Le chiffre d’affaires a progressé de 4,8% à 7,2 milliards d’euros et l’Ebtida récurrent (hors éléments exceptionnels) de 5% à 637,9 millions.

Technip Energies prévoit d’atteindre en 2026 son "plus haut niveau annuel de prises de commandes" et les perspectives de croissance à long terme des marchés clés sur lesquels est positionné le groupe "demeurent très favorables", selon Arnaud Pieton.

Le chiffre d’affaires du segment "Livraison de projet" a progressé de 10% à 5,37 milliards d’euros tandis que TPS (Technologie, produits et services), a reculé de 9% à 1,82 milliard.

En 2026, Technip Energies table pour le premier sur un chiffre d’affaires compris dans une fourchette entre 6,3 et 6,7 milliards d’euros et pour TPS, entre 2,0 et 2,2 milliards d’euros.

Il a annoncé, la veille de ses résultats, remporté un contrat "majeur" auprès de QatarEnergy pour le projet de gaz naturel liquéfié (GNL) North Field West, aux côtés de Consolidated Contractors Company (CCC) et Gulf Asia Contracting (GAC).

Ce contrat, qui représente plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires, porte sur la livraison de deux méga-trains d'une capacité de huit millions de tonnes par an (MTPA) de GNL.