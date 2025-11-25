Technip Energies : Jefferies abaisse son objectif de cours

(AOF) - Jefferies maintient sa recommandation à l'Achat sur Technip Energies avec un objectif de cours réduit de 50 à 48 euros. Le bureau d'études a modifié ses prévisions après les résultats publiés du troisième trimestre de l'entreprise de technologies et d'ingénierie et l'intégration de l'acquisition d'AM&C (Advanced Materials & Catalysts d'Ecovyst) : "Nous réduisons l'Ebitda prévisionnel 2025 de 1% après ces résultats trimestriels en raison de la baisse des revenus du segment TPS (Technologies, Produits et Services) attendus dans le bas de la fourchette : entre 1,8 et 2,2 milliards d'euros.

En outre, Jefferies confirme que les revenus liés à la livraison de projets pour 2025 restent inchangés à 5,5 milliards d'euros, soit près du haut de la fourchette prévisionnelle de 5,2 à 5,6 milliards d'euros.

Selon le broker, l'Ebitda 2026/2027 de Technip Energies augmentera de 2 à 6% grâce à l'intégration de l'acquisition de l'activité Advanced Materials & Catalysts d'Ecovyst (AM&C), qui devrait être finalisée au premier trimestre 2026.

En savoir plus sur Technip Energies

Points-clés

- Leader mondial de l’ingenierie et des technologies pour la transition énergétique -gaz naturel liquéfié, hydrogène, éthylène-, créé en février 2021 par cession de TechnipFMC ;

- Chiffre d’affaires de 6,9 Mds€ provenant à 70% de la livraison de projets et à 30% des offres de technologie, produits et services ;

- Modèle d’affaires hybride, avec deux segments complémentaires :

- cycle long avec la livraison de projets,

- cycle court à rentabilité élevée -TPS ou Technologies, produits et services- avec une focalisation sur les solutions énergétiques sans carbone ;

- Capital ouvert mais bloqué par les actionnaires de concert -HAL Invest, holding de la famille Van der Vorm pour 14,6% et BPI France pour 9,1%-, Joseph Rinaldi présidant le conseil d’administration de 9 membres, Arnaud Pieton étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- focus sur la génération de trésorerie -2,2-2,6 Mds cumulés entre 2024 et 2028, avec recours aux investissements dans des modèles d’entreprise adjacents ;

- renforcement des positions dans le gaz naturel bas carbone et les solutions net zéro et pénétration de nouveaux marchés : offres CCUS ou solutions Power-to-X…,

- accélération de la croissance par partenariats stratégiques : sociétés communes avec John Cockerill pour l’industrialisation de l’hydrogène vert et Reju, avec IBM et Under Armour pour le recyclage textile…,

- déploiement des plateformes propriétaires au service des solutions de technologie propre à large public, telle Capture.now,

- innovation dédiée à 100% à la transition énergétique via la décarbonation, la capture de CO2 et les projets zéro carbone -BleH2 by T.EN (solutions à la production d’hydrogène), Canopy by T.EN (capture du CO2) ou Rely Clear100+ pour les unités d’hydrogène vert de 100 MW, ammoniac bleu, flotteurs éoliens d’Inocean, carburants durables pour l’aviation… ;

- Stratégie environnementale net zéro 2050 :

- point d’étape 2030 : neutralité totale de la production,

- mesure des émissions évitées chez les clients, acquisitions ciblées (Processium dans la chimie) ;

- Bonne visibilité avec un carnet de commandes de 18 Mds€ à fin juin, avec des prises de commandes équilibrées entre Europe, Amériques et Moyen-Orient, les TPS (40% des prises de commandes).

- Forte position -35 % du marché mondial- dans le GNL ;

- Bilan non endetté avec à 4 Mds€ de trésorerie nette à fin mars.

Défis

- Obtention de prises de commandes, autour de 8 à 10 Mds€ en 2025, dans la décarbonation, telles les infrastructures de production de molécules bleues en Amérique du nord, et le GNL ;

- Après une hausse de 15% du chiffre d’affaires et de 13% du bénéfice d’exploitation, objectifs 2025 relevés :

- livraison de projets : 5,2 à 5,6 Mds€ de revenus et 8% de marge d’exploitation ;

- TPS : 1,8 à 2,2 Mds€ en et marge opérationnelle de 14 à 14,5% ;

- Objectifs 2028 : chiffre d’affaires de + 8,6 Mds€ et bénéfice opérationnel de + 800 M€ ;

- Dividende 2024 en forte hausse à 0,85€ dans le cadre d’engagement d’une distribution de 25 à 35% du flux de trésorerie.