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Technip Energies et SABIC ont conclu un accord exclusif sur la production de polyéthylène
information fournie par Reuters 21/09/2026 à 07:04
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Technip Energies N.V. TE.PA :

* TECHNIP ENERGIES ET SABIC RENFORCENT LEUR COLLABORATION DANS LES TECHNOLOGIES DE PRODUCTION DE POLYÉTHYLÈNE

* TECHNIP ENERGIES ASSURERA LA COMMERCIALISATION ET L'OCTROI DE LICENCES À L'ÉCHELLE MONDIALE

Texte original nGNX55McX5

Pour plus de détails, cliquez sur TE.PA

(Rédaction de Gdansk)

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