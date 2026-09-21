Technip Energies et SABIC ont conclu un accord exclusif sur la production de polyéthylène

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Il répète qu'il n'a "jamais tué quelqu'un", "jamais participé à une exécution". Mais, interrogé sur l'effroyable scène de décapitation publique en 2015 en Syrie qui lui vaut d'être poursuivi pour meurtres, le jihadiste français Othman Garrido est apparu en difficulté ...
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L'exemple par le geste. Homme de peu de mots, Zinédine Zidane, nouveau sélectionneur de l'équipe de France, a dirigé lundi son premier entraînement au Centre national du football de Clairefontaine, avec hauteur et légèreté, tout en faisant admirer par moments une ...
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Shein, Temu et AliExpress ont représenté près d'un tiers des achats d'habillement en ligne en volume sur les sept premiers mois de 2026, preuve d'une "emprise croissante" que semble toutefois freiner la taxe européenne sur les petits colis, selon une étude publiée ...
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