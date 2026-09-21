Technip Energies et SABIC ont conclu un accord exclusif sur la production de polyéthylène

Technip Energies N.V. TE.PA :

* TECHNIP ENERGIES ET SABIC RENFORCENT LEUR COLLABORATION DANS LES TECHNOLOGIES DE PRODUCTION DE POLYÉTHYLÈNE

* TECHNIP ENERGIES ASSURERA LA COMMERCIALISATION ET L'OCTROI DE LICENCES À L'ÉCHELLE MONDIALE

Texte original nGNX55McX5

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(Rédaction de Gdansk)