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Technip Energies et Lanzatech sélectionnés par les USA pour recevoir $200 mlns
information fournie par Reuters25/03/2024 à 18:10

Technip Energies NV TE.PA :

* TECHNIP ENERGIES ET LANZATECH SÉLECTIONNÉS PAR LE DÉPARTEMENT DE L'ENERGIE DES ETATS-UNIS POUR RECEVOIR UN INVESTISSEMENT DE 200 MILLIONS DE DOLLARS

* INVESTISSEMENT CONCERNANT UNE INSTALLATION COMMERCIALE D’ÉTHYLÈNE DÉCARBONÉ INNOVANT ET RÉPLICABLE

* ACCORD DE COLLABORATION POUR CRÉER CETTE NOUVELLE VOIE VERS L'ÉTHYLÈNE DURABLE À L'ÉCHELLE COMMERCIALE EN JUILLET 2023

* LE PROJET SECURE PRÉVOIT LA CRÉATION DE 200 EMPLOIS DANS LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION ET DE 40 EMPLOIS PERMANENTS ASSORTIS D'AVANTAGES SOCIAUX ET DE POSSIBILITÉS DE FORMATION

* LE PROJET A ÉTÉ SÉLECTIONNÉ PARMI 33 PROJETS RÉPARTIS DANS PLUS DE 20 ÉTATS POUR RECEVOIR JUSQU'À 6 MILLIARDS DE DOLLARS

Texte original: shorturl.at/lyG39 Pour plus de détails, cliquez sur TE.PA

(Rédaction de Gdansk)

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