Technip Energies et GE Vernova remportent un contrat majeur pour le projet Net Zero Teesside Power

Technip Energies NV TE.PA :
* REMPORTE UN CONTRAT MAJEUR POUR LA RÉALISATION DU PROJET NET ZERO TEESSIDE POWER (NZT POWER) AU ROYAUME-UNI
* AVEC GE VERNOVA ET SON PARTENAIRE DE CONSTRUCTION BALFOUR BEATTY
* FAIT SUITE À L'ANNONCE RÉCENTE PAR LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE D'UN INVESTISSEMENT DE 21,7 MDS DE LIVRES STERLING DANS LES PROJETS DE CAPTAGE ET DE STOCKAGE DES ÉMISSIONS DE CARBONE
* LE PROJET NZT POWER POURRAIT CRÉER PLUS DE 3 000 EMPLOIS
* LA CENTRALE POURRAIT PRODUIRE JUSQU'À 742 MÉGAWATTS D'ÉLECTRICITÉ FLEXIBLE ET BAS CARBONE
* L'USINE SERA ÉQUIPÉE D'UNE TURBINE À GAZ 9HA.02 DE GE VERNOVA
Texte original Pour plus de détails, cliquez sur TE.PA
(Rédaction de Gdansk)
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