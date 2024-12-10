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Technip Energies et GE Vernova remportent un contrat majeur pour le projet Net Zero Teesside Power
information fournie par Reuters 10/12/2024 à 16:50

Technip Energies NV TE.PA :

* REMPORTE UN CONTRAT MAJEUR POUR LA RÉALISATION DU PROJET NET ZERO TEESSIDE POWER (NZT POWER) AU ROYAUME-UNI

* AVEC GE VERNOVA ET SON PARTENAIRE DE CONSTRUCTION BALFOUR BEATTY

* FAIT SUITE À L'ANNONCE RÉCENTE PAR LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE D'UN INVESTISSEMENT DE 21,7 MDS DE LIVRES STERLING DANS LES PROJETS DE CAPTAGE ET DE STOCKAGE DES ÉMISSIONS DE CARBONE

* LE PROJET NZT POWER POURRAIT CRÉER PLUS DE 3 000 EMPLOIS

* LA CENTRALE POURRAIT PRODUIRE JUSQU'À 742 MÉGAWATTS D'ÉLECTRICITÉ FLEXIBLE ET BAS CARBONE

* L'USINE SERA ÉQUIPÉE D'UNE TURBINE À GAZ 9HA.02 DE GE VERNOVA

Texte original Pour plus de détails, cliquez sur TE.PA

(Rédaction de Gdansk)

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