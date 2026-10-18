Paris condamne l'agression d'un maire français par des colons juifs

Bernard Baudoux, maire d'Aulnoye-Aymeries, pose pour une photo après avoir été attaqué par des colons israéliens militants.
La France a condamné dimanche l'agression "gravissime" par des colons juifs du maire d'Aulnoye-Aymeries survenue la veille dans le village palestinien de Taybeh.
Dans un communiqué, le Quai d'Orsay a exprimé "son soutien et sa solidarité" à l'égard des représentants de plusieurs missions diplomatiques, dont le consul général de France à Jérusalem et ses homologues belge et polonais également pris à partie lors de cette attaque.
"La France appelle les autorités israéliennes à arrêter les auteurs de cette agression gravissime et à les traduire en justice. Au-delà, les autorités israéliennes doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser ces actes de terreur", a souligné le ministère des Affaires étrangères.
"La France réitère sa condamnation de la politique de colonisation. La colonisation est contraire au droit international. Elle porte une atteinte grave aux droits des Palestiniens, menace la stabilité de la Cisjordanie et compromet la solution à deux Etats", a-t-il ajouté.
(Jean-Stéphane Brosse)
6 commentaires
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer