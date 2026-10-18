Paris condamne l'agression d'un maire français par des colons juifs

Bernard Baudoux, maire d'Aulnoye-Aymeries, pose pour une photo après avoir été attaqué par des colons israéliens militants.

La ‌France a condamné dimanche l'agression "gravissime" par ​des colons juifs du maire d'Aulnoye-Aymeries survenue la veille dans le village ​palestinien de Taybeh.

Dans un communiqué, le Quai d'Orsay ​a exprimé "son soutien et ⁠sa solidarité" à l'égard des représentants ‌de plusieurs missions diplomatiques, dont le consul général de France ​à Jérusalem ‌et ses homologues belge et ⁠polonais également pris à partie lors de cette attaque.

"La France appelle les autorités ⁠israéliennes ‌à arrêter les auteurs de cette ⁠agression gravissime et à les ‌traduire en justice. Au-delà, les ⁠autorités israéliennes doivent prendre toutes les ⁠mesures nécessaires ‌pour faire cesser ces actes de ​terreur", a ‌souligné le ministère des Affaires étrangères.

"La France réitère sa condamnation ​de la politique de colonisation. La colonisation est contraire ⁠au droit international. Elle porte une atteinte grave aux droits des Palestiniens, menace la stabilité de la Cisjordanie et compromet la solution à deux Etats", a-t-il ​ajouté.

(Jean-Stéphane Brosse)