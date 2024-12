Technip Energies et GE Vernova remportent un contrat majeur au Royaume-Uni

(AOF) - Technip Energies , leader d'un consortium avec GE Vernova et son partenaire de construction Balfour Beatty - avec le soutien du partenaire technologique Shell Catalysts & Technologies - a remporté auprès de NZT Power Limited, un contrat majeur pour la réalisation du projet Net Zero Teesside Power (NZT Power) au Royaume-Uni.

NZT Power a annoncé la finalisation du financement du projet et demandé au consortium dirigé par Technip Energies de débuter les activités d'ingénierie, de fourniture des équipements et de construction (EPC) pour la partie portant sur la production d'électricité, le captage et la compression du CO2.

Cette finalisation du financement fait suite à l'annonce récente par le gouvernement britannique d'un investissement de 21,7 milliards de livres sterling en faveur des projets de captage et de stockage des émissions de carbone issues des activités industrielles, de la production d'énergie et d'hydrogène.

Ce projet pionnier sera la première centrale électrique au gaz dans le monde dotée d'un système de captage et de stockage du carbone. Jusqu'à 2 millions de tonnes de CO2 par an seront captées puis transportées et stockées de manière permanente par le projet Northern Endurance Partnership.

La centrale pourrait produire jusqu'à 742 mégawatts d'électricité flexible et bas carbone, soit l'équivalent des besoins moyens annuels en électricité de plus d'un million de foyers britanniques, soutenant ainsi la transition du Royaume-Uni vers un avenir énergétique plus propre.

Soutenu par le gouvernement britannique, le projet NZT Power pourrait créer plus de 3 000 emplois dans le secteur de la construction et générer 1 000 emplois par an pendant l'exploitation.

Cette initiative devrait attirer des investissements privés et aider le Royaume-Uni à atteindre ses objectifs climatiques. Elle s'inscrit dans le cadre du plan du gouvernement britannique visant à atteindre un objectif net zéro d'ici à 2050.

AOF - EN SAVOIR PLUS