Technip Energies dévoile des résultats en baisse et ajuste certains objectifs
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 08:12
De son côté, l'Ebitda récurrent ajusté a reculé de 8%, à 148,8 millions d'euros. Le bénéfice net s'est quant à lui installé à 83,5 millions d'euros, en baisse de 20%.
Le groupe a néanmoins connu une bonne dynamique commerciale avec des prises de commandes de plus de 6 milliards d'euros au premier trimestre, qui portent le carnet de commandes à plus de 20 milliards d'euros.
En raison de la guerre au Moyen-Orient, Technip Energies a révisé certaines de ses prévisions financières ajustées. Pour le segment Livraison de projet, le chiffre d'affaires est désormais attendu entre 5,7 et 6,3 milliards d'euros, contre de 6,3 à 6,7 milliards d'euros précédemment, et la marge d'Ebitda devrait être comprise entre 6,5 et 7,5%, contre environ 8% auparavant. Pour l'activité Technologies, produits et services, les revenus sont attendus de 1,9 à 2,2 milliards d'euros, alors qu'avant le groupe tablait sur des ventes de 2 à 2,2 milliards d'euros.
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