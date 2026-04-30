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Technip Energies : dévisse de -11% vers 36E
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 12:11

Technip Energies dévisse de -11% vers 36E, le titre se retrouve lanterne rouge du SBF120, pénalisé par des résultats décevants au premier trimestre 2026 et une révision à la baisse de ses prévisions pour l'année en cours, sur fond de tensions au Proche-Orient et de blocage du détroit d'Ormuz.
Le titre matérialise un double sommet sous 41E puis 40,94E et ouvre un gros "gap" de rupture sous 40,1E : Technip pulvérise la MM200 qui gravite vers 36,5E et se dirige vers un test de la MM100 qui gravite vers 34,4E.

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TECHNIP ENERGIES
40,300 EUR Euronext Paris -0,05%
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