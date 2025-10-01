Technip Energies : deux contrats de services en Espagne

(AOF) - Technip Energies a remporté deux contrats de services pour le projet Ecoplanta de valorisation de déchets en méthanol en Espagne. Le groupe a été choisi par Repsol pour, d’une part, fournir des services d’ingénierie et d’approvisionnement et, d’autre part, pour superviser l’intégration de la technologie de gazéification d’Enerkem convertissant les déchets non recyclables en carburants et produits chimiques renouvelables.

Ce projet, cofinancé par le Fonds d'innovation de l'Union européenne, devrait permettre de réduire de 3,4 millions de tonnes les émissions de gaz à effet de serre au cours de ses dix premières années d'exploitation. Pour Technip Energies, ces contrats, dont le montant n'ont pas été dévoilé, seront enregistrés dans le carnet de commandes du troisième trimestre.

AOF - EN SAVOIR PLUS