Technip Energies décroche de nouveaux contrats en Turquie

Le groupe de technologies et d'ingénierie pour les domaines de l'énergie, les dérivés énergétiques, la décarbonation et la circularité a remporté plusieurs contrats stratégiques auprès de Petkim, filiale du groupe SOCAR.

Les accords portent sur l'attribution de licences technologiques propriétaires, notamment pour une unité de craquage d'éthylène à alimentation mixte, ainsi que sur la réalisation des études de conception des procédés et des études d'avant-projet pour l'ensemble du site, un complexe pétrochimique intégré en Turquie.

Les matières premières issues de ce complexe approvisionneront la fabrication de biens courants, allant des emballages et produits de consommation aux équipements industriels et composants automobiles.

Si les études valident l'architecture technique du projet, elles interviennent en amont de la décision finale d'investissement que devra prendre Petkim pour lancer la phase de construction.