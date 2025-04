Technip Energies: contrat pour un projet de SAF en Australie information fournie par Cercle Finance • 16/04/2025 à 09:12









(CercleFinance.com) - Technip Energies annonce avoir remporté un contrat auprès de Jet Zero Australia pour réaliser l'ingénierie d'avant-projet détaillé (FEED) du projet Ulysse, visant à convertir du bioéthanol en carburant d'aviation durable (SAF) à Townsville, en Australie.



'Le contrat couvre un large éventail d'activités d'ingénierie, de documentation et de planification afin d'affiner l'estimation des coûts du projet et d'élaborer les calendriers détaillés', précise la société d'ingénierie.



Le projet vise à produire 102 millions de litres de SAF et 11 millions de litres de diesel renouvelable par an d'ici 2028, en utilisant du bioéthanol australien et les technologies de Technip Energies et LanzaJet.





