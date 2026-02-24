Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Technip Energies-Contrat pour un projet de GNL flottant au Mozambique
information fournie par Reuters•24/02/2026 à 07:39
Technip Energies
TE.PA
a
annoncé mardi avoir remporté un contrat auprès de Mozambique
Rovuma Venture (MRV) pour le projet de gaz naturel liquéfié
flottant (FLNG) Coral Norte, au large des côtes du Mozambique.
(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)
