information fournie par Reuters • 08/06/2026 à 10:14

Technip Energies-Contrat pour le projet de GNL flottant Coral Norte

Technip Energies NV TE.PA :

* CONTRAT MAJEUR POUR LE PROJET DE GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ FLOTTANT CORAL NORTE AU MOZAMBIQUE

* CE CONTRAT A ÉTÉ COMPTABILISÉ AU DEUXIÈME TRIMESTRE 2026 DANS LE SEGMENT LIVRAISON DE PROJET

Texte original nGNXvJvlw Pour plus de détails, cliquez sur TE.PA

(Rédaction de Gdansk)