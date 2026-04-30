Technip Energies chute, prévisions 2026 abaissées et T1 en-deçà des attentes

(Actualisé avec cours de Bourse, analyste)

Technip Energies TE.PA chute en Bourse jeudi après avoir abaissé ses prévisions financières pour 2026, le groupe invoquant l'impact des tensions persistantes au Moyen-Orient sur l’exécution des projets.

À Paris vers 07h50 GMT, l'action Technip Energies plonge de 9,62% à 36,44 euros quand le SBF 120 .SBF120 recule au même moment de 1,05%.

L’entreprise spécialisée dans l’ingénierie et la technologie pour le secteur de l’énergie a indiqué que la situation au Moyen-Orient pesait sur l’exécution des projets, entraînant des décalages de chiffre d’affaires vers des périodes ultérieures et générant des coûts supplémentaires liés aux mesures de sécurité et à la continuité des activités.

"Pour ces raisons, et en supposant une normalisation de la situation au Moyen-Orient d'ici la fin du deuxième trimestre, nous estimons qu'environ 500 à 600 millions d'euros de chiffre d'affaires seront reportés au-delà de 2026, tandis que l'impact sur la marge des projets devrait être significativement atténué", a déclaré Arnaud Pieton, directeur général dans un communiqué.

"La persistance du conflit au Moyen-Orient ajoute de l'incertitude et des risques à court terme quant à la visibilité des résultats", avertit le courtier RBC dans une note.

Lors d'une conférence de presse Bruno Vibert, directeur financier, a indiqué que les perturbations liées au conflit au Moyen-Orient avaient conduit le groupe à ajuster ses prévisions pour 2026 et décaler "un peu" de revenus et d'activités à 2027 et 2028. Il a toutefois précisé qu’aucune prise de commandes ni aucun contrat n’avaient été annulés.

Technip Energies dit désormais s'attendre, dans son segment "Technologies, produits et services", à un chiffre d’affaires annuel compris entre 1,9 et 2,2 milliards d’euros, contre 2,0 à 2,2 milliards précédemment, tout en maintenant une marge d’Ebitda d’environ 14,5%.

Le groupe a également révisé à la baisse sa prévision de chiffre d’affaires annuel dans le segment "Livraison de projet" à 5,7 à 6,3 milliards d’euros, contre 6,3 à 6,7 milliards auparavant. La marge d’Ebitda y est désormais attendue entre 6,5% et 7,5%, contre environ 8% auparavant.

Bruno Vibert a estimé que le contexte géopolitique actuel devait stimuler à moyen et long terme les investissements dans les infrastructures énergétiques, un domaine dans lequel Technip se dit "idéalement placé".

Le groupe a réalisé au premier trimestre un chiffre d’affaires ajusté de 1,78 milliard d’euros, en baisse de 4% sur un an, ainsi qu’un Ebitda récurrent ajusté de 148,8 millions d’euros, en recul de 8%.

Les analystes tablaient sur un chiffre d’affaires ajusté de 1,88 milliard d’euros et un Ebitda récurrent ajusté de 168 millions d’euros, selon un consensus fourni par le groupe.

(Rédigé par Elena Smirnova, Hugo Lhomedet et Lucie Barbier, édité par Augustin Turpin)