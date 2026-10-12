Technip Energies choisie pour moderniser une raffinerie en Inde

Technip Energies indique avoir remporté un "grand" contrat (représentant entre 250 et 500 MEUR de chiffre d'affaires, selon sa propre terminologie) d'ingénierie, de fourniture d'équipements et de construction (EPC) auprès d'Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), pour sa raffinerie de Mumbai, dans l'Etat indien du Maharashtra.

Ce contrat porte sur la livraison d'une unité intégrée d'hydrocraquage et de déparaffinage catalytique (IHCD) d'une capacité de 550 kt/an (kilotonnes par an), ainsi que d'une unité de désasphaltage par solvant (SDA) d'une capacité de 850 kt/an.

Le groupe d'ingénierie explique que ce projet permettra à HPCL de moderniser sa production de bases lubrifiantes, des composants clés dans la fabrication de produits tels que les huiles pour moteurs automobiles et les lubrifiants industriels.

Il permettra également de valoriser les fractions lourdes issues du raffinage en produits à plus forte valeur ajoutée, favorisant ainsi une utilisation plus efficace des ressources et renforçant la compétitivité à long terme de la raffinerie.