Technip Energies-CA et Ebitda déçoivent les attentes au T4

Technip Energies TE.PA a fait état jeudi de résultats au quatrième trimestre légèrement en-deçà des attentes, mais a annoncé prévoir en 2026 une nouvelle hausse de son chiffre d’affaires et de son Ebitda, tout en augmentant de 18% son dividende annuel et en lançant un programme de rachat d’actions de 150 millions d’euros.

Pour 2026, la société d'équipement et de services pétroliers et gaziers vise un chiffre d’affaires de 6,3 à 6,7 milliards d’euros dans le segment Livraison de projet et de 2,0 à 2,

milliards d’euros dans Technologies, produits et services, avec des marges d’Ebitda d’environ 8% et 14,5% respectivement.

Au quatrième trimestre, Technip a généré un chiffre d'affaires ajusté de 1,77 milliards d'euros, alors que les analystes tablaient sur 1,87 milliard dans un consensus fourni par le groupe.

L’Ebitda récurrent ajusté ressort à 159,9 millions, légèrement inférieur aux 167 millions anticipés par les analystes.

Sur l’ensemble de l’exercice, les prises de commandes ajustées atteignent 4,64 milliards d’euros, contre 10,01 milliards en 2024.

