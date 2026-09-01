Technip Energies bondit après la publication d'un article indiquant que l'entreprise aurait soumis une offre dans le cadre d'un appel d'offres de SpaceX concernant des fusées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er septembre - ** Le titre Technip Energies TE.PA progresse de 6,6 %, un opérateur boursier évoquant un article de presse selon lequel la société française serait en lice pour un contrat potentiel de 10 milliards de dollars (soit 8,6 milliards d’euros) portant sur la fourniture de carburant pour fusées à SpaceX SPCX.O

** La chaîne française BFM indique que le groupe d’ingénierie et de technologie participe à un appel d’offres de SpaceX pour la construction d’un site de production de carburant sur la base de l’entreprise, d’une valeur de 100 milliards de dollars , en Louisiane

** Technip Energies n’a pas souhaité commenter cette information

** Selon BFM, le directeur général de SpaceX, Elon Musk, devrait annoncer le nom du fournisseur retenu dans le courant de la journée de mardi

** L'action Technip figure en tête de l'indice français SBF 120 .SBF120 .

** Si cette hausse se confirme, le titre s'apprête à enregistrer sa plus forte progression journalière depuis environ cinq mois

(1€ = 1,1604$)