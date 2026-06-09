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Technip Energies, Airbus et Safran veulent produire des carburants d’aviation durables à Dunkerque
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 07:55

Technip Energies TE.PA , Airbus

AIR.PA , Safran SAF.PA et Tereos ont annoncé mardi leur intention de créer Rebound, une coentreprise destinée à produire des carburants d’aviation durables (SAF) au Port de Dunkerque (Nord).

"Le projet s'appuiera sur la technologie 'Alcohol-to-Jet (AtJ)' pour produire environ 160.000 tonnes de SAF par an, ce qui en ferait l'une des plus grandes usines de ce type en Europe", selon un communiqué conjoint.

La création de la coentreprise devrait être finalisée au second semestre de cette année, précise le communiqué, les partenaires s'engageant à financer la phase de développement, dont les études d'ingénierie et les autres activités nécessaires pour considérer une décision finale d'investissement.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

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