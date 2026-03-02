Technip Energies active ses protocoles de crise au Moyen-Orient

Technip Energies NV TE.PA :

* DANS LE CONTEXTE DE LA SITUATION ACTUELLE AU MOYEN-ORIENT, A ACTIVÉ SES PROTOCOLES DE GESTION DE CRISE

* A MIS EN ŒUVRE DES MESURES DE PRÉCAUTION DANS LES PAYS CONCERNÉS, CONFORMÉMENT AUX DIRECTIVES DES AUTORITÉS LOCALES

* MESURES: ACTIVATION DES ÉQUIPES DE CRISE LOCALES ET DU GROUPE, MISE EN ŒUVRE DES PROTOCOLES D'URGENCE, SUSPENSION DE TOUS LES DÉPLACEMENTS À DESTINATION ET EN PROVENANCE DES PAYS CONCERNÉS

(Rédaction de Gdansk)