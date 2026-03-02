Technip Energies active ses protocoles de crise au Moyen-Orient

Technip Energies NV TE.PA :
* DANS LE CONTEXTE DE LA SITUATION ACTUELLE AU MOYEN-ORIENT, A ACTIVÉ SES PROTOCOLES DE GESTION DE CRISE
* A MIS EN ŒUVRE DES MESURES DE PRÉCAUTION DANS LES PAYS CONCERNÉS, CONFORMÉMENT AUX DIRECTIVES DES AUTORITÉS LOCALES
* MESURES: ACTIVATION DES ÉQUIPES DE CRISE LOCALES ET DU GROUPE, MISE EN ŒUVRE DES PROTOCOLES D'URGENCE, SUSPENSION DE TOUS LES DÉPLACEMENTS À DESTINATION ET EN PROVENANCE DES PAYS CONCERNÉS
Texte original tinyurl.com/3yrtw8m3 Pour plus de détails, cliquez sur TE.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer