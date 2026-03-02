information fournie par Reuters • 02/03/2026 à 08:56

Air France: KLM écope de €368 mlns d'amendes pour pratiques anticoncurrentielles

Conférence de presse des résultats annuels 2025 d'Air France-KLM à Paris

Air ‌France-KLM a déclaré lundi ​prendre acte d'un arrêt de la Cour de Justice ​de l’Union européenne confirmant une ​condamnation antérieure pour ⁠des pratiques considérées comme ‌anticoncurrentielles, le transporteur ajoutant qu'il paiera les amendes ​relatives ‌pour un total de ⁠368 millions d’euros.

Jeudi dernier, Air France KLM, British Airways ⁠et d’autres ‌compagnies aériennes ont perdu ⁠leur litige avec ‌l’UE concernant des ⁠amendes infligées pour entente illicite, ⁠d'un montant ‌total de 776 millions ​d'euros, mettant ‌ainsi fin à une saga qui durait ​depuis plus de deux décennies.

Dans un ⁠communiqué, le transporteur précise que le montant total sera payé en mars 2026.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par ​Augustin Turpin)