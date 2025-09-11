Technip Energies achète l'activité Advanced Materials & Catalysts d'Ecovyst pour 556 millions de dollars

La société française d'infrastructures énergétiques Technip Energies TE.PA a annoncé jeudi qu'elle avait accepté de racheter l'activité Advanced Materials & Catalysts du groupe chimique américain Ecovyst ECVT.N pour un montant de 556 millions de dollars.

L'accord prévoit l'acquisition de deux entités, Advanced Silicas et Zeolyst International, qui constituent l'activité AM&C.

Cette transaction élargit le portefeuille de Technip dans le domaine des catalyseurs avancés, qui sont des matériaux utilisés pour accélérer les réactions chimiques et améliorer l'efficacité des utilisations industrielles, telles que l'hydrocraquage et la production de carburants durables.

Le groupe a déclaré que l'acquisition augmentera immédiatement ses bénéfices et son flux de trésorerie, en stimulant le chiffre d'affaires de son segment Technologie, Produits et Services.

La transaction devrait être finalisée d'ici le premier trimestre 2026, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires.

