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Technip Energies : 9% à 32,9 EUR sur contrat avec SpaceX
information fournie par Zonebourse 01/09/2026 à 11:01
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Les investisseurs jugent très probable l'obtention d'un contrat de 10 MdsUSD dans le cadre d'un vaste programme de 100 MdsUSD de fourniture de carburant pour fusées de SpaceX.

Le titre s'envole de 9% à 32,9 EUR et comble d'un seul coup tout son handicap accumulé depuis 5 semaines et referme au passage le "gap" des 32,6 EUR du 29 juillet dernier.

Le prochain objectif n'est autre que la MM200 qui gravite vers 34 EUR, niveau proche de la résistance des 34,6/34,7 EUR des 7 et 27 juillet derniers.

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