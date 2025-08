Technip Energies : +5% vers 40,7E, nouveau record absolu information fournie par Cercle Finance • 05/08/2025 à 10:14









(CercleFinance.com) - Technip Energies +5% vers 40,7E, inscrivant ainsi un nouveau 'plus haut absolu' : le titre a déjà plus que doublé par rapport à son plancher des 20E du 24 octobre dernier et le prochain objectif serait 50E, soit un doublement par rapport au plancher du 7 avril 2025 (24,9E, soit 49,8E).





Valeurs associées TECHNIP ENERGIES 40,5200 EUR Euronext Paris +4,54%