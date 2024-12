Technip Energie : se hisse vers 25,3E, teste les 25,45E information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 17:47









(CercleFinance.com) - Technip Energie aligne une 3ème séance de hausse pour un gain global de +6% et se hisse vers 25,3E.

Le titre va tenter d'affronter la résistance des 25,45E du 11 novembre et s'ouvrirait alors la route des 28,5E (par report d'amplitude après la récente consolidation vers 22,5E du 27/11





Valeurs associées TECHNIP ENERGIES 25,30 EUR Euronext Paris +3,86%