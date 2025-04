Technip Energie : lourd échec sous les 30E information fournie par Cercle Finance • 10/04/2025 à 11:51









(CercleFinance.com) - Technip Energie subit un lourd échec sous les 30E et retombe sur 27E en une matinée : un pullback de -10% qui pourrait se prolonger en direction du récent plancher des 26,2E (14/01, 25/02, 7/04).





Valeurs associées TECHNIP ENERGIES 27,360 EUR Euronext Paris +1,11%