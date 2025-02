Technip Energie : enfonce son support oblique des 28E information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 13:49









(CercleFinance.com) -Technip Energie enfonce son support oblique des 28E et se dirige vers le test d'un palier de soutien vers 26,8E (du 28/01) et risque de glisser jusque sur l support des 26,3E des 14 et16 janvier.

Un retracement de 50% de la hausse initiée depuis les 22,5E ramènerait -Technip Energie vers 25,6E.





