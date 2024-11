Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Technip Energie:+6% vers 24,2, test du record 2024 des 24,3E information fournie par Cercle Finance • 01/11/2024 à 18:27









(CercleFinance.com) - Technip Energie boucle une 6ème séance de hausse consécutive et accélère depuis 48H: de +10,9% jeudi et de +6% ce 1er novembre vers 24,2E.

Le titre pulvérise une résistance des 19,9E des 19 et 20 septembre, puis celle des 24E du 18 juillet pour égaler celui du 8 avril inscrit à une seule reprise à 24,3E.





