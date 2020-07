Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip-Bénéfice par action dilué en US GAAP de 0,03 dollar Reuters • 29/07/2020 à 22:31









PARIS, 29 juillet (Reuters) - Technip TECF.PA annonce mercredi : * UN CARNET DE COMMANDES RÉSILIENT DE 20,6 MILLIARDS DE DOLLARS ; 14,9 MILLIARDS DEDOLLARS PRÉVUS POUR 2021 ET AU-DELÀ * UNE LIQUIDITÉ NETTE DE 6,8 MILLIARDS DE DOLLARS, SOIT UNE AUGMENTATION DE 1,2 MD DE DOLLARS PAR RAPPORT AU TRIMESTRE PRÉCÉDENT * ÊTRE EN BONNE VOIE POUR ATTEINDRE L'OBJECTIF VISÉ DE RÉDUCTION DE COÛTS DE PLUS DE $350 MLNS D'ICI LA FIN DE L'ANNÉE * UN BÉNÉFICE PAR ACTION DILUÉ EN US GAAP DE 0,03 DOLLAR * UN CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL DE LA SOCIÉTÉ À 3.158,5 MILLIONS DE DOLLARS AU T2 * UN RÉSULTAT NET À 11,7 MILLIONS DE DOLLARS AU T2 (Rédaction de Paris)

Valeurs associées TECHNIP Euronext Paris 0.00%