Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technicolor lance une augmentation de capital de 330 millions d'euros Reuters • 05/08/2020 à 08:55









PARIS (Reuters) - Technicolor annonce mercredi le lancement d'une augmentation de capital d'environ 330 millions d'euros dans le cadre de son plan de sauvegarde. Le spécialiste des systèmes vidéo et d'images numériques précise dans un communiqué qu'il émettra 43 actions nouvelles pour six actions existantes à un prix de 2,98 euros par action. L'opération est intégralement garantie par les créanciers. (Sudir Kar-Gupta, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Marc Angrand)

Valeurs associées TECHNICOLOR Euronext Paris +1.21%