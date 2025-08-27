TechMet lance une unité de négoce de minéraux critiques après l'augmentation de l'investissement de Mercuria

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le véhicule d'investissement TechMet, soutenu par le gouvernement américain, lance une branche commerciale pour les minéraux critiques après un nouvel investissement de la société de négoce de matières premières Mercuria, a-t-il déclaré mercredi.

TechMet est une société privée qui détient des participations dans 10 entreprises, dont Brazilian Nickel, Cornish Lithium et Rainbow Rare Earths RBWR.L .

Une nouvelle unité de négoce, TechMet SCM, se concentrera sur les métaux spéciaux, provenant à la fois des sociétés de son portefeuille et de tiers, selon un communiqué.

Mercuria, déjà actionnaire principal, a augmenté son investissement, ce qui a rendu possible le lancement de la branche commerciale, a ajouté le communiqué, sans préciser le montant de l'investissement de Mercuria.

"Elle étendra sa présence mondiale avec des équipes en Corée du Sud, en Europe occidentale et à Washington D.C. afin de renforcer les partenariats et de conclure de nouveaux accords d'écoulement", a déclaré TechMet.

La nouvelle branche commerciale, détenue à 100 % par TechMet, sera dirigée par Quentin Lamarche, qui était auparavant co-directeur général d'une coentreprise entre Mercuria et TechMet, axée sur le commerce des métaux pour batteries.

Quentin Lamarche, basé en Belgique, a travaillé auparavant pour Specialty Metals Resources à Hong Kong et pour Umicore en Belgique, selon son profil LinkedIn.

L'International Development Finance Corp du gouvernement américain est l'un des principaux investisseurs de TechMet. Les autres actionnaires importants sont la Qatar Investment Authority, S2G Investments et Lansdowne Partners.