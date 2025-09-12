Teams : Microsoft et Bruxelles trouvent un accord

(AOF) - La Commission européenne a annoncé avoir accepté les engagements de Microsoft visant à répondre aux préoccupations de l'Union européenne en matière de concurrence concernant Teams, sa plateforme populaire de collaboration en équipes. Le groupe technologique américain mettra ainsi à disposition des versions de ces suites sans Teams et à un prix réduit et permettra aux clients disposant de licences à long terme de passer aux suites sans Teams.

Microsoft assurera l'interopérabilité des fonctionnalités essentielles entre les outils de communication et de collaboration qui sont en concurrence avec Teams et certains produits Microsoft et permettra aux clients d'extraire leurs données de Teams afin de faciliter l'utilisation de solutions concurrentes.

Les engagements offerts par Microsoft resteront en vigueur pendant sept ans, à l'exception des engagements relatifs à l'interopérabilité et à la portabilité des données, qui seront en vigueur pendant dix ans.

