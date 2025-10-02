TD SYNNEX en baisse malgré la nomination de l'initié David Jordan au poste de directeur financier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
2 octobre - ** Les actions de la société de services informatiques TD SYNNEX SNX.N ont baissé de 1,31 % à 162,23 $
** La société nomme son initié David Jordan au poste de directeur financier (CFO) et de vice-président exécutif
** Les actions de SNX ont atteint un record de 167,53 $ le 30 septembre
** David Jordan, directeur financier de SNX pour les Amériques depuis 2021, a rejoint TD SYNNEX en 2014 et a occupé plusieurs postes de direction financière au sein de l'entreprise
** Jordan succède à Marshall Witt, qui occupait le poste de directeur financier de la société depuis avril 2013.
**Depuis le début de l'année, l'action a augmenté de ~38%, y compris les mouvements des séances
