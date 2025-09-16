TD réduit Warner Bros à "hold", citant un équilibre risque/récompense négatif après des gains dus à des bavardages sur l'affaire

16 septembre - ** TD Cowen rétrograde Warner Bros Discovery WBD.O de "buy" à "hold" en raison d'un profil de risque élevé après une hausse de l'action sur la spéculation de l'offre

** L'action de Warner Bros Discovery a baissé de 1,44% dans les échanges de pré-marché, à 19,18 dollars

** La société de courtage estime qu'il existe une probabilité raisonnablement élevée d'une offre pour la société, bien que le nombre de prétendants soit limité, Comcast étant confronté à des obstacles réglementaires potentiellement plus importants que Paramount Skydance PSKY.O et Sony étant probablement dissuadé par l'engagement de capital requis

** La raison d'être d'une transaction potentielle serait "au moins autant politique que commerciale", ce qui rendrait l'analyse standard moins utile, selon le courtier

** Nous ne nous attendons pas à ce que d'autres grandes entreprises technologiques choisissent de concurrencer Paramount Skydance (en partie parce que les synergies potentielles de Paramount Skydance avec Warner Bros sont beaucoup plus élevées)," -- TD Cowen

** La maison de courtage note que si Paramount Skydance peut présenter une offre de plus de 20 $ par action, elle n'aime pas le rapport risque/récompense étant donné la possibilité que les actions de Warner Bros chutent rapidement à 11-12 $ si l'offre ne se matérialise pas