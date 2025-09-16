 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 892,50
-0,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TD réduit Warner Bros à "hold", citant un équilibre risque/récompense négatif après des gains dus à des bavardages sur l'affaire
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 12:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 septembre - ** TD Cowen rétrograde Warner Bros Discovery WBD.O de "buy" à "hold" en raison d'un profil de risque élevé après une hausse de l'action sur la spéculation de l'offre

** L'action de Warner Bros Discovery a baissé de 1,44% dans les échanges de pré-marché, à 19,18 dollars

** La société de courtage estime qu'il existe une probabilité raisonnablement élevée d'une offre pour la société, bien que le nombre de prétendants soit limité, Comcast étant confronté à des obstacles réglementaires potentiellement plus importants que Paramount Skydance PSKY.O et Sony étant probablement dissuadé par l'engagement de capital requis

** La raison d'être d'une transaction potentielle serait "au moins autant politique que commerciale", ce qui rendrait l'analyse standard moins utile, selon le courtier

** Nous ne nous attendons pas à ce que d'autres grandes entreprises technologiques choisissent de concurrencer Paramount Skydance (en partie parce que les synergies potentielles de Paramount Skydance avec Warner Bros sont beaucoup plus élevées)," -- TD Cowen

** La maison de courtage note que si Paramount Skydance peut présenter une offre de plus de 20 $ par action, elle n'aime pas le rapport risque/récompense étant donné la possibilité que les actions de Warner Bros chutent rapidement à 11-12 $ si l'offre ne se matérialise pas

Valeurs associées

COMCAST-A
32,6200 USD NASDAQ -1,33%
SONY GROUP
24,340 EUR Tradegate -2,52%
SONY GROUP
112,090 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
WARNER BROS RG-A
19,4600 USD NASDAQ +3,13%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 16.09.2025 12:45 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, Chipotle Mexican Grill et Dave & Buster's Entertainment, cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse ... Lire la suite

  • Une photo prise depuis la frontière israélienne avec la bande de Gaza montre de la fumée s'élèvant sur le site de bombardements israéliens sur le territoire palestinien dévasté et assiégé, le 16 septembre 2025 ( AFP / Menahem KAHANA )
    Israël lance son offensive terrestre majeure à Gaza-ville
    information fournie par AFP 16.09.2025 12:40 

    L'armée israélienne a annoncé le lancement mardi avant l'aube de son offensive terrestre majeure à Gaza-ville, après le soutien "indéfectible" affiché par l'allié américain pour éliminer le mouvement islamiste palestinien Hamas. A Genève, une commission d'enquête ... Lire la suite

  • Un véhicule blindé de transport de troupes manœuvre le long du côté israélien de la frontière, tandis que la destruction à Gaza est visible
    "Gaza brûle", dit Israël alors qu'une opération terrestre majeure a débuté
    information fournie par Reuters 16.09.2025 12:39 

    Israël a dit mardi avoir lancé une offensive terrestre de grande ampleur en direction du centre-ville de Gaza, le ministre de la Défense Israël Katz se targuant que "Gaza brûle" après des bombardements aériens nocturnes d'une rare intensité dans l'enclave palestinienne. ... Lire la suite

  • Les drapeaux de l'Union européenne flottent devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles.
    La CE va adopter mercredi de nouvelles sanctions contre Israël
    information fournie par Reuters 16.09.2025 12:38 

    Les commissaires européens devraient approuver mercredi un nouveau train de sanctions contre Israël en réponse à sa campagne militaire dans la bande de Gaza, a déclaré mardi une porte-parole de la Commission. "Demain, les commissaires adopteront un paquet de mesures ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank