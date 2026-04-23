TD Cowen relève le PT de Regeneron en raison de l'énorme potentiel du médicament contre la myasthénie grave

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23 avril - ** Le courtier TD Cowen relève l'objectif de prix sur Regeneron Pharmaceuticals REGN.O à 960 $ de 800 $; réitère "achat"

** La société de courtage indique que le cemdi, un médicament à base de siRNA C5 du fabricant, a le meilleur potentiel de sa catégorie dans la myasthénie grave généralisée, une maladie rare qui provoque une faiblesse musculaire en raison d'une signalisation défectueuse entre les nerfs et les muscles

** La société de courtage indique que les données de dernière étape ont montré que le cemdi, administré une fois tous les trois mois par injection sous la peau, a réduit les scores des symptômes quotidiens plus que les inhibiteurs de C5 approuvés et les médicaments concurrents ciblant l'immunité

** La société a l'intention de demander l'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis pour le cemdi dans le gMG avec un examen prioritaire, en vue d'une décision au cours du second semestre de 2026

** Le cemdi et le programme C5 plus large de Regeneron pourraient débloquer une opportunité de plusieurs milliards de dollars pour la gMG, une maladie sanguine rare et une maladie oculaire, à mesure que l'inhibition systémique de la C5 s'étendra

** En date de la dernière clôture, l'action a baissé de ~3% depuis le début de l'année